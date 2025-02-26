Эксперты заявили об охлаждении спроса на аренду элитного жилья в Москве

Спрос на аренду элитного жилья в Москве сократился на 45% с конца года Благодаря снижению активности арендаторов объем предложения высокобюджетных квартир вырос и достиг максимального за последний год показателя Количество сделок на рынке элитной аренды в Москве в январе 2025 года уменьшилось в сравнении с концом прошлого года на 46% и уступает показателю годовой давности на 4%.