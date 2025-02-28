Новое жилье очередникам

Глава города поздравил супругов и «всю их большую и дружную семью» с предоставлением нового жилья. «Совсем скоро они смогут переехать из аварийного жилья в благоустроенную двушку на улице Дружбы», - сообщил Игорь Ткаченко и пожелал им «семейного счастья, уюта и благополучия».