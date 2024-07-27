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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роке не хочет уходить из «Барселоны», но в клубе надеются, что игрок передумает. Это облегчит финансовую ведомость каталонцев

Роке не хочет уходить из «Барселоны», но в клубе надеются, что игрок передумает. Это облегчит финансовую ведомость каталонцев

Ранее появилась информация, что каталонский клуб рассчитывает получить больше 40 миллионов евро за 19-летнего футболиста, которым интересуется «Аль-Хилаль».

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