Что скрывала дорога, ведущая к древней крепости

Археологи обнаружили дорогу, которая вела к древней египетской крепости на Синае. Доступ к крепости 2000 лет назад осуществлялся по дороге, по обе стороны которой росло не менее 500 деревьев, согласно новым археологическим раскопкам, проведенным на этом месте.
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