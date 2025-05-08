Что скрывала дорога, ведущая к древней крепости

Археологи обнаружили дорогу, которая вела к древней египетской крепости на Синае. Доступ к крепости 2000 лет назад осуществлялся по дороге, по обе стороны которой росло не менее 500 деревьев, согласно новым археологическим раскопкам, проведенным на этом месте.