В Бельгийско-Люксембургской ТП сообщили о росте импорта бельгийского пива в РФ

Многие компании стран Бенилюкс с 2022 года вновь начали поставлять продукцию на российский рынок и некоторые даже вернули ее на допандемийный уровень, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.