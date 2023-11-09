В Бельгийско-Люксембургской ТП сообщили о росте импорта бельгийского пива в РФ

Многие компании стран Бенилюкс с 2022 года вновь начали поставлять продукцию на российский рынок и некоторые даже вернули ее на допандемийный уровень, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.
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