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Генерал Ходжес: если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

Генерал Ходжес: если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

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