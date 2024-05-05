Генерал Ходжес: если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.
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