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Ярославский Вестник

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В Ярославском районе пройдёт лекция по воспитанию собак

12 сентября в 18:00 на площадке для выгула собак по адресу: улица Ротерта, владение 10, корпус 5, состоится открытая лекция Надежды Александровны Герасимовой на тему: «Собака без бананов в ушах: как научить питомца слышать вас в любой ситуации».

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