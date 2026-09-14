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Аргументы и Факты

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Раскрыто место запуска БПЛА для атаки на Сочи, где пострадал ребенок

Раскрыто место запуска БПЛА для атаки на Сочи, где пострадал ребенок

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 14 сентября. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.

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