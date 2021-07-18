Политика как она есть

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Кто такой типичный протестун?

Кто такой типичный протестун?

Сегодня утром ехал в Яндекс-такси из дома на работу. Все как всегда: вызвал через приложение машину, сел в салон.

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Евгений Натесов
Скажу больше, очень многие клиенты такси сами предлогают кинуть фирму.
Nik Nik
Достали уже и протестуны и писуны копеешные.
Сергей Букин
То, что у них тотальная подмена понятий, так над этим работали целые институты в США, а потом вбивали по капле в умы людей
Вячеслав Долинин
В том, что многие белорусы не довольны положением в своей стране, виноваты США, а не Лукашенко?
Евгений Натесов
Так многие люди во всём мире недовольны своим положением в своей стране. А то, что это недовольство перевести в протесты - это работа США, да и всего Запада.
Вячеслав Долинин
А белорусы сами не догадаются выйти с протестами на улицы? Без подсказок из США они не обойдутся?
Евгений Натесов
В данном случае нет. Очень сильно видны уши Запада.
Алекс Переверзев
Больное на голову поколение
АНонимКА
Автор молодец. Я никогда не даю деньги гаишникам. Виновата так лучше заплатить государству, чем дорожному барыге. Да, дороже, но перед совестью спокойнее
Евгений Натесов
Да они и не берут сейчас.

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