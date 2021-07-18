Кто такой типичный протестун?

Политика как она естьПолитикаКто такой типичный протестун? Сегодня утром ехал в Яндекс-такси из дома на работу. Все как всегда: вызвал через приложение машину, сел в салон.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовСкажу больше, очень многие клиенты такси сами предлогают кинуть фирму.Nik NikДостали уже и протестуны и писуны копеешные.Сергей БукинТо, что у них тотальная подмена понятий, так над этим работали целые институты в США, а потом вбивали по капле в умы людейВДВячеслав ДолининВ том, что многие белорусы не довольны положением в своей стране, виноваты США, а не Лукашенко?Евгений НатесовТак многие люди во всём мире недовольны своим положением в своей стране. А то, что это недовольство перевести в протесты - это работа США, да и всего Запада.ВДВячеслав ДолининА белорусы сами не догадаются выйти с протестами на улицы? Без подсказок из США они не обойдутся?Евгений НатесовВ данном случае нет. Очень сильно видны уши Запада.Алекс ПереверзевБольное на голову поколениеАНонимКААвтор молодец. Я никогда не даю деньги гаишникам. Виновата так лучше заплатить государству, чем дорожному барыге. Да, дороже, но перед совестью спокойнееЕвгений НатесовДа они и не берут сейчас.Комментировать
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