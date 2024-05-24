ФСБ задержала более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

По делу о теракте в Crocus City Hall задержаны более 20 человек. Как рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников, действия террористов координировались боевиками «афганского филиала» запрещённой в России террористической организации ИГИЛ из афгано-пакистанской зоны.
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