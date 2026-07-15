В Петербурге нейросеть обнаружила 60 заросших борщевиком участков

В нынешнем сезоне в Петербурге зафиксировали 60 территорий, где произрастает борщевик Сосновского. В большинстве случаев вредоносное растение встречается на периферии мегаполиса, на землях, находящихся в собственности коммерческих структур.
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