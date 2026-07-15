Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

В Петербурге нейросеть обнаружила 60 заросших борщевиком участков

В Петербурге нейросеть обнаружила 60 заросших борщевиком участков

В нынешнем сезоне в Петербурге зафиксировали 60 территорий, где произрастает борщевик Сосновского. В большинстве случаев вредоносное растение встречается на периферии мегаполиса, на землях, находящихся в собственности коммерческих структур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии