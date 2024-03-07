Почему блины рвутся: повар назвала 5 популярных ошибок — не делайте так

Скоро наступит Масленица, и хозяйки будут баловать членов своих семей вкусными румяными блинчиками. Но не всегда они получаются идеальными, иногда блины рвутся при переворачивании или прилипают к сковороде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии