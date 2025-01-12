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Боевик ВСУ, глумившийся над российским супермаркетом, попал в плен: подробности его истории и разоблачение лжи

Боевик ВСУ, глумившийся над российским супермаркетом, попал в плен: подробности его истории и разоблачение лжи

Боевик ВСУ, глумившийся над российским супермаркетом, попал в плен: подробности его истории и разоблачение лжи Ирина ВальковаВ истории современного конфликта на Украине хватает событий, которые вызывают смешанные чувства — от возмущения до сарказма.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Под лавку юмориста на 25 лет и выжить не должен от такого ПОЗОРА!!!!!!
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18 час.

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