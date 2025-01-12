Боевик ВСУ, глумившийся над российским супермаркетом, попал в плен: подробности его истории и разоблачение лжи Ирина ВальковаВ истории современного конфликта на Украине хватает событий, которые вызывают смешанные чувства — от возмущения до сарказма.