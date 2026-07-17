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“Момент Kimi”: прорыв Moonshot всколыхнул рынки — акции ИИ‑ и чип‑компаний рухнули на фоне опасений за спрос

“Момент Kimi”: прорыв Moonshot всколыхнул рынки — акции ИИ‑ и чип‑компаний рухнули на фоне опасений за спрос

Запуск модели Kimi K3 от китайского ИИ‑стартапа Moonshot спровоцировал масштабную распродажу на мировых биржах: фьючерсы Nasdaq 100 просели на 2%, азиатский полупроводниковый индекс Bloomberg — более чем на 6%, а бумаги ряда китайских ИИ‑игроков обвалились на десятки процентов.

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