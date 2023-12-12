Новый ФАП установили в селе Пензенской области

В селе Низовка Каменского района установили новый ФАП в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Этот объект для Каменского района стал уже седьмым модульным медицинским учреждением, возведенным в 2023 году раньше срока.
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