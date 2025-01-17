Парень показал обнаруженную в салате отвратительную находку и разозлил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником marxman28 показал на портале находку, которую он обнаружил в салате. Пользователи сети сочли увиденное отвратительным и посоветовали автору поста быть аккуратным с другими блюдами от этого повара.
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