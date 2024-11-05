⚠Экстренное предупреждение выдало МЧС⚠ Комплекс метеорологических явлений продолжит испытывать на прочность жителей области до 5 ноября.
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⚠Экстренное предупреждение выдало МЧС⚠ Комплекс метеорологических явлений продолжит испытывать на прочность жителей области до 5 ноября.