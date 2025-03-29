Расселл Уэстбрук вышел на 8-е место по передачам за карьеру

Защитник «Денвера» Расселл Уэстбрук набрал 17 очков и 7 передач. В этой встрече он обогнал Оскара Робертсона и оказался на 8-м место по передачам за карьеру (9892), а также обошел Кобе Брайанта и продвинулся на 16-е место по перехватам за карьеру (1945).
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