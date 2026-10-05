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Глава СПЧ Фадеев счел целесообразным сократить некоторые школьные курсы

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил пересмотреть школьные программы и сократить объем некоторых учебных курсов на 20-30%.

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