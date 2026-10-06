Российский морпех сбил дрон «Лелека», на крыле которого была просьба не сбивать

Российский морпех с позывным Лада сбил украинский разведывательный беспилотник «Лелека», на крыле которого операторы ВСУ разместили просьбу не сбивать его.
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