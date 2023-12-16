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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сунесс считает, что из игроков «МЮ» в старт «Ливерпуля» попал бы только Бруну

Сунесс считает, что из игроков «МЮ» в старт «Ливерпуля» попал бы только Бруну

«Матч в воскресенье, может, и не закончится со счетом 7:0, но я убежден, что «Ливерпуль» выиграет у «Манчестер Юнайтед».

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