Пренебрег всеми семейными традициями: король Карл разочаровал своих подданных

Монарх продемонстрировал неуважение к памяти матери в праздничный день. Карл огорчил британцев LEGION-MEDIAТрадиционная рождественская речь короля Карла произвела неоднозначное впечатление на его подданных.
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