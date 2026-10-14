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Wells Fargo заработал больше ожидаемого, но выручка разочаровала

Wells Fargo заработал больше ожидаемого, но выручка разочаровала

Американский Wells Fargo представил результаты за третий квартал, превысив прогноз аналитиков по прибыли на акцию, но не оправдав ожиданий по выручке и чистому процентному доходу.

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