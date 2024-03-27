Суд взыскал в пользу Росбанка 30,4 млн рублей с бизнеса экс-депутата Гольдмана

ТАСС/Александр Щербак Арбитражный суд Красноярского края взыскал в пользу Росбанка 30,4 млн рублей с торгового дома "Мясничий", входящего в компанию "Голдман групп", основанную бывшим депутатом Заксобрания региона Романом Гольдманом, подозреваемом в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии