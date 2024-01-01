“Нельзя выпускать такое”: StarCraft нанес ощутимый удар по Westwood Studios и подтолкнул их к изменениямДаже если Command and Conquer и претендует на звание одной из родоначальниц RTS – хотя мы знаем, что на самом деле все не так, это довольно общая оценка, – ее история была отмечена невезением во… источник.