Боец ВС РФ Узник рассказал о танковой дуэли во время боев за Елизаветовку

Российские танкисты во время боев за Елизаветовку в ДНР вели дуэль с украинским экипажем на расстоянии 50 м, рассказал заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с позывным Узник.
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