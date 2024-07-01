Президент Азербайджана предположил возвращение азербайджанцев в Зангезур

Возвращение армян в Нагорный Карабах должно сопровождаться возвращением азербайджанцев в Зангезур, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля на встрече с новым послом Канады в Азербайджане Кевином Гамильтоном.
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