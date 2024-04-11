Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дима Качусов
    атомный реактор не лампочка Ильича,выключил из розетки и все.когда на нашей запорожской АС всу пытались ограничить по...Подведены промежу...
  • Дима Качусов
    если в закрытом помещении вы напавшему на вас распылите с лицо газ из балончика,то будьте готовы что от этого пострад...Подведены промежу...
  • ВС
    Ведь можно АЭС не трогать, но точечным ударом уничтожить на выходе распределительные подстанции и ЛЭП. И укры сами вы...Подведены промежу...

Госдума приняла в первом чтении законопроект по борьбе с фиктивными браками мигрантов

Против голосовал только Затулин. Для тех кто не читал сам законопроект, поясним, что его суть в том, что после заключения брака с гражданином России, получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке можно только спустя два года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору