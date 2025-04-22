❕Ушёл из жизни известный скульптор Зураб Церетели, который является автором «Большой тройки» в Ялте Монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств скончался на 92-м году жизни.
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❕Ушёл из жизни известный скульптор Зураб Церетели, который является автором «Большой тройки» в Ялте Монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств скончался на 92-м году жизни.