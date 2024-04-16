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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Изменения схемы движения на ВДНХ продлили до 8 июля

В связи с проведением выставки-форума «Россия» изменения схемы движения на ВДНХ продлены до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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