Изменения схемы движения на ВДНХ продлили до 8 июля

В связи с проведением выставки-форума «Россия» изменения схемы движения на ВДНХ продлены до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).