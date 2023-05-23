Норвежский депутат предложил направлять беженцев за пределы Европы

Страны ЕС должны рассмотреть вопрос о направлении беженцев в «безопасные третьи страны», заявил депутат норвежского парламента Эрленд Виборг в обращении к членам правительства.
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