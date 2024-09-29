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Голдобин о «Спартаке» после 3:2 с ЦСКА: «Будем очень хорошей командой, если научимся держать счет. На выезде играли не очень, хотя доминировали»

Форвард принес красно-белым победу в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ. «Как нам тренер говорит, его любимое слово – играть 60 минут, и пока у нас это то получается, то нет.

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