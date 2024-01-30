МВД по Республике Татарстан исполнило новогодние желания детей из многодетной семьи

Вот уже пять лет в жизни мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, происходят новогодние чудеса благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний».