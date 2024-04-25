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Академик РАН Володин назвал причину младенческой смертности в Орловской области

Академик РАН Володин назвал причину младенческой смертности в Орловской области

Академик РАН, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин сравнил показатели младенческой смертности в целом по России и, в частности, по Орловской области.

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