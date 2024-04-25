Академик РАН Володин назвал причину младенческой смертности в Орловской области

Академик РАН, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин сравнил показатели младенческой смертности в целом по России и, в частности, по Орловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии