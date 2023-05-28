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Великий Пашинян сдаёт нам весь Азербайджан и всю Армению — оцените красоту политической игры В.В. Путина. Классика!

Великий Пашинян сдаёт нам весь Азербайджан и всю Армению — оцените красоту политической игры В.В. Путина. Классика!

Всех, конечно, удивила весть, озвученная премьером Армении, показательно для нас в РФ «многострадальным» Пашиняном, который очень скучным и монотонным голосом озвучил, что «Армения» (то есть он) признаёт Карабах частью Азербайджана.

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