В Ленинградской области отразили массированную атаку БПЛА

Силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников По словам Александра Дрозденко, в Ленинградской области с 2:05 по московскому времени силы ПВО уничтожили 62 украинских дрона.