Новый иск: с осужденной Елены Блиновской вновь требуют деньги

Даже в СИЗО проблемы Елены Блиновской не заканчиваются. На этот раз блогера ждет новый судебный иск. Стало известно, что арендатор, который сотрудничал с компанией Елены Блиновской “Подари мечту”, подал новый иск в суд, требуя погасить долг в сумме 47 тысяч рублей.