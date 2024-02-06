Российский Су-34 поразил высокоточными "умными" бомбами пункт управления ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК) уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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