Новый налоговый режим освободит бизнес от страховых взносов и бухучёта в 2025 году

С нового года будет введена автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Она станет дополнительным стимулом для развития малого бизнеса и сможет заинтересовать до 30 тысяч крымских предпринимателей.
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