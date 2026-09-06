EURUSD 15m — Short Pressure and Return to the Daily Mean Euro / United States Dollar (Dec 2026) CMCMARKETS:EURUSDZ2026 NovaQuantX EURUSD (15m) delivered excellent trading conditions from late August through last week, with clean and sustained bullish movements.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым