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EURUSD 15m — Short Pressure and Return to the Daily Mean

EURUSD 15m — Short Pressure and Return to the Daily Mean

EURUSD 15m — Short Pressure and Return to the Daily Mean Euro / United States Dollar (Dec 2026) CMCMARKETS:EURUSDZ2026 NovaQuantX EURUSD (15m) delivered excellent trading conditions from late August through last week, with clean and sustained bullish movements.

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