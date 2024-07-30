Светлана Акулова: водоемы Пресни и Хорошёво-Мнёвников стали чище

Акулова обратила внимание и на особенности работы по благоустройству набережных Москва, 29 июля 2024 года, — В Москве прошел круглый стол «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов», в рамках которого инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала об улучшении состояния воды в столичных водоемах.