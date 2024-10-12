В Калуге на рынке нашли бывших мигрантов-уклонистов

Следователи военного следственного отдела и полицейские прошлись по рынку на улице Малоярославецкой в Калуге и нашли новоиспечённых граждан России, которые забыли встать на воинский учётСледователи военного следственного отдела и полицейские прошлись по рынку на улице Малоярославецкой в Калуге и нашли новоиспечённых граждан России, которые забыли встать на воинский учёт.