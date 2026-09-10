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Denza Z9 GT получил версию на 1140 л.с. за 329 800 юаней

Denza Z9 GT получил версию на 1140 л.с. за 329 800 юаней

Компания BYD Denza вывела на китайский рынок новую, более доступную трехмоторную версию шутинг-брейка Z9 GT.

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