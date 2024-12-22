Из-за схода вагонов в Забайкалье задерживаются пассажирские поезда

Из Москвы во Владивосток и в обратном направлении В связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Бушулей в Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования из Москвы во Владивосток и в обратном направлении.
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