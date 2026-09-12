Минобороны сообщили о ночной атаке на Орловскую область

Минувшей ночью Орловская область вновь оказалась под прицелом ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Точное количество сбитых над Орловской областью воздушных целей не уточняется.
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