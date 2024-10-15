В Архангельска заработала школа креативных индустрий. Что это такое?

В этой школе учащиеся могут освоить основы дизайна, фотографии и видео, анимации и 3D-графики.Занятия проходят в Детской художественной школе № 1, но с декабря они переедут в новое помещение на улице Садовой, 18, где сейчас завершают капитальный ремонт.