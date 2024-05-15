ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    У отца было три сына.Двое умных,а третий был футболист......В Красноярске фут...
  • Eduard
    Два шута,один с гитарой,другой с микрофоном!Конгрессмен раскр...
  • Игорь Петров
    Пох..В Новой Каледонии...

Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Швеция не планирует отправлять своих солдат на Украину, но может рассмотреть такой вариант, если его предложат союзники по НАТО, заявил 14 мая американскому изданию Breaking Defense министр обороны королевства Пол Йонсон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какая НАТО,вы не вправе там ничего делать,в Финляндию вводите что хотите
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх