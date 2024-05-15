Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Швеция не планирует отправлять своих солдат на Украину, но может рассмотреть такой вариант, если его предложат союзники по НАТО, заявил 14 мая американскому изданию Breaking Defense министр обороны королевства Пол Йонсон.
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