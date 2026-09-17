Военное преступление: владелец турецкого сухогруза, атакованного у Новороссийска, подал иск в МУС на Украину

Судоходная компания T&O Denizcilik совместно с пострадавшими членами экипажа и семьёй погибшего сотрудника машинного отделения турецкого сухогруза MV Reyhan Sarı обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с требованием расследовать обстоятельства атаки беспилотника на судно в Чёрном море.