Энтони Дэвис: «Целью «Лейкерс» было выиграть чемпионат»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда ставила перед собой цель выиграть этот чемпионат и была достаточно сильна для этого.

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