2 дня назад 8,7K прочитали Западные политики и СМИ продолжают трубить об угрозе, которую якобы представляет Россия для наименее боеспособных стран Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Совет Федерации поддержал денонсацию договора 1990-го, после чего Европа содрогнется, и нынешняя Германия юридически перестанет существовать
- Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком
- Блинкен кричал, но зал не послушал. Лавров и да Силва пробили защиту "гегемона". На встрече G20 случился серьёзный раскол
Свежие комментарии